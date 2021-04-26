  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset DEVA Partili isim HDP'yi kızdırdı! Apar topar sildirdiler
Siyaset

DEVA Partili isim HDP'yi kızdırdı! Apar topar sildirdiler

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Kaşıkoğlu, HDP'nin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanımasına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. HDP ile birlikte yol yürüyen DEVA Partisi, Kaşıkoğlu'na apar topar mesajını sildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 12:12:00 -
DEVA Partili isim HDP'yi kızdırdı! Apar topar sildirdiler

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, 1915 olaylarını Ermeni Soykırımı olarak tanımlayarak, Türkiye’nin tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini savundu.

HDP’nin skandal açıklamaları kamuoyunda tepkilere neden olurken, Millet İttifakı’nı oluşturan partiler bu rezilliğe sessiz kaldı.

Ancak DEVA Partisi’nden Millet İttifakı’na aykırı bir çıkış geldi. DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Kaşıkoğlu, HDP’nin açıklamasına tepki gösterdi. Twitter’dan bir paylaşım yapan Kaşıkoğlu, “Yarın PKK'ya da soykırım yapıldı dersiniz siz bu zihniyetle. Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir.” ifadelerini kullandı.

Mesajı sildirdiler

Bu paylaşım, HDP cephesinde büyük bir kızgınlığa neden oldu. Kamuoyunda da tartışmaların fitilini ateşleyen paylaşımın ardından DEVA Partisi'nin üst yönetimi, Ali Babacan'ın da talimatıyla Metin Kaşıkoğlu'na uyarıda bulundu ve paylaşım sildirildi.

DEVA Partili Kaşıkoğlu, paylaşımı sildikten sonra açıklama yaparak özür diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

DRSN

BUNLARIN SÜLALESİNİ PATLATANIN .....
  • Yanıtla

1905

deva partisi bu ülkeye dert olur tıpkı zillet ittifakı gibi söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu sayın babacan ve Davutoğlu savruldukça savruluyor akıbetleri belli ilk seçimden sonra silinip tarihin tozlu sayfalarına gömülecekler
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!
Gündem

FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!

FETÖ'nün "belediyeler imamı" olarak tanınan Erkan Karaarslan mason çıktı.
İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı
Dünya

İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı

İngiltere'de yayımlanan The Sunday Express gazetesi İngiltere hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir ülke olarak 'resmen'..
ABD'den vazgeçtiler! Türkiye'den satın alacaklar
Teknoloji

ABD'den vazgeçtiler! Türkiye'den satın alacaklar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin yakın zamanda Filipinler'e ihraç edilmek üzere T129..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay