DEVA Partili isim HDP'yi kızdırdı! Apar topar sildirdiler

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, 1915 olaylarını Ermeni Soykırımı olarak tanımlayarak, Türkiye’nin tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini savundu.

HDP’nin skandal açıklamaları kamuoyunda tepkilere neden olurken, Millet İttifakı’nı oluşturan partiler bu rezilliğe sessiz kaldı.

Ancak DEVA Partisi’nden Millet İttifakı’na aykırı bir çıkış geldi. DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Kaşıkoğlu, HDP’nin açıklamasına tepki gösterdi. Twitter’dan bir paylaşım yapan Kaşıkoğlu, “Yarın PKK'ya da soykırım yapıldı dersiniz siz bu zihniyetle. Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir.” ifadelerini kullandı.

Mesajı sildirdiler

Bu paylaşım, HDP cephesinde büyük bir kızgınlığa neden oldu. Kamuoyunda da tartışmaların fitilini ateşleyen paylaşımın ardından DEVA Partisi'nin üst yönetimi, Ali Babacan'ın da talimatıyla Metin Kaşıkoğlu'na uyarıda bulundu ve paylaşım sildirildi.

DEVA Partili Kaşıkoğlu, paylaşımı sildikten sonra açıklama yaparak özür diledi.