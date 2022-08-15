DEVA Partili Candan Karlıtekin’den "İstanbul Havalimanı" rezilliği

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DEVA Partili Candan Karlıtekin, İstanbul Havalimanı’yla ilgili veriler paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun açıklamalarına cevap yetiştirmeye çalışırken Türkiye düşmanlarının yapamayacağı aşağılama ve yok sayma çirkefliğine saplandı. Karlıtekin, ’26 milyar euro kiranın ödeneceğine dair bir teminat var mı?’ diye soracak seviyeye kadar düştü.

“Duyduk duymadık demeyin; Bakan harikalar diyarında. Hesabına göre ülkede herkes 26 bin 630 lira kazanmış. Altı İstanbulludan biri de bu havalimanından geçimini sağlıyormuş” diyen Karlıtekin, art niyetli algı yapmaya çalışırken kendi ülkesine karşı kara propaganda çabasına girişti.

"26 milyar euro kiranın ödeneceğine dair bir teminat var mı?"

Havalimanı’nın belgesiz, kontratsız kiralandığını zannedecek kadar devlet yönetiminden habersiz olduğunu ortaya koyan Karlıtekin, “Kasaya girmiş gibi gösterdiğiniz 26 milyar euro kiranın ödeneceğine dair işletmecinin verdiği bir teminat var mı? Ödeyemezse yaptırımı ne olacak?” diye sorarak akıllara zarar bir bilgisizlik ve devlet adabı eksikliğini sergiledi.

Verileri tahrif etmeye çalıştı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı hakkında yaptığı açıklamada "Toplam yatırım: 10,25 Milyar euro. Devletin cebinden çıkan: 0 euro. Toplam alınacak kira: 26 Milyar euro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı: 80,7 Milyar euro. Sıfır harcama ile toplam 117 Milyar euro Türkiye’ye kazanç" bilgilerini paylaşmıştı.

Kameralar karşısına geçen DEVA Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin, verileri tahrif ederek Karaismailoğlu’na yüklendi.

"Neresinden tutsanız elinizde kalır" diyen Karlıtekin, "Elmalar ile armutları kafalarına göre topluyorlar. Sonra ajans grafikerlerine görseller yaptırıp milletin aklıyla eğleniyorlar" diye konuştu.

Karlıtekin, Karaismailoğu’nun İstanbul Havalimanı hesabını şu sözlerle eleştirdi:

"Sıfır harcama ile Türkiye 117 milyar euro kazanmış. Bugünkü kurlarla 2 trilyonun üzerinde bir para. Bu hesaba göre sadece İstanbul Havaalanı’ndan 84 milyon vatandaşımıza kişi başı 25 bin 630 lira kazanç düşüyor. Teşbihte hata olmasın ama ya sayı saymayı bilmiyorlar ya da dayak yememişler."

"Sırf erken fesih tazminatı 400 milyon euro"

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılacak 2 milyar euroluk yatırımla 15-20 yıllık ihtiyacının karşılanabileceğini savunan Karlıtekin şöyle devam etti:

"Bu inşaatın sıkıştırılması ve 2 yıl önce bitirilmesi için sayısı şeffaf olarak açıklanmamış işçi ölümleri oldu. Atatürk Havalimanı işleticilerine sözleşme bitimine 2 yıl varken erken fesih tazminatı olarak verdikleri para yaklaşık 400 milyon euro. İstanbul Havalimanına erişmek için gereken karayolu, henüz yapılmayan metro hattı ve sair yatırımlara kaç yüz milyon euro harcanıyor?"