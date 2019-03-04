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Dev taşınmada son bir ay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk fazı 29 Ekim 2018 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı'nın taşınma hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:35
Dev taşınmada son bir ay

İstanbul Havalimanı’na taşınma hazırlıkları sürüyor. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın ardından gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk fazı 29 Ekim 2018 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı’na taşınmaya çevrildi. Gebze-Halkalı hattının ardından, İstanbul Havalimanı’ın taşınmasının gerçekleşmesiyle İstanbul, dev bir esere daha kavuşmuş olacak.

Bu arada halen iç ve dış hatlarda karşılıklı seferler düzenleyen Türk Hava Yolları’nın taşınma hazırlıklarında da son aşamaya gelindi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın yarın taşınma ile ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor. İETT’nin ücretsiz ulaşım sağladığı İstanbul Havalimanı’na özel araçları ile gelen yolculara ücretsiz otopark uygulaması da 7 Nisan 2019’a kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:35
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Gebze-Halkalı hattı
  5. Türk Hava Yolları
  6. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı
  7. İETT

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