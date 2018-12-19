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Dev şirkete kayyım atandı

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında bulunan ve konkordato ilan eden Aynes AŞ'ye yeniden kayyım atandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:19
Dev şirkete kayyım atandı

Denizli'de faaliyet gösteren Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ hakkında verilen kayyum kararının kaldırılmasına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edilerek şirkete yeniden kayyım atanması kararlaştırıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında dava açılan sanıklardan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S'nin yaptığı başvuru üzerine Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kayyımın kaldırılması kararına itiraz etti. Başsavcılığın yaptığı itirazda kayyımın kaldırılması sonrası iş başına gelen yönetimin ilk gün Gürcistan'a 100 bin lira transfer etmek için girişimde bulunduğuna işaret edildi. İtiraz üzerine mahkeme, Aynes AŞ'ye yeniden kayyım atanmasını kararlaştırdı.

Konkordato ilan etmişti

Şirketin yeniden kayyıma devredilmesi sonrası bir kayyım heyeti oluşturulduğu öğrenildi. Öte yandan 10 Aralık'ta kayyumun kaldırılması kararı sonrası 14 Aralık'ta göreve gelen yönetimin şirketle ilgili konkordato işlemi başlattığı, geçici tedbir kararına ilişkin bildirimi de dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı ortaya çıktı.

Kayyım kararı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında dava açılan ve yargılamaları Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 21 sanık arasında bulunan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S, Aynes ile Okyanus Yatırım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ üzerindeki kayyım kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuş, mahkeme, 10 Aralık'ta Aynes Gıda AŞ üzerindeki kayyım kararının kaldırılması talebini kabul etmiş, diğer şirketle ilgili başvuruyu reddetmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:19
  1. Denizli
  2. Aydın
  3. Gürcistan
  4. 10 Aralık
  5. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Kamuyu Aydınlatma Platformu
  7. Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ
  8. Aynes Gıda
  9. Aynes

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