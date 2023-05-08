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Ekonomi Dev şirket iflas etti! Kriz tam anlamıyla patladı
Ekonomi

Dev şirket iflas etti! Kriz tam anlamıyla patladı

Yeniakit Publisher
2023-05-08 09:12:00 -
Dev şirket iflas etti! Kriz tam anlamıyla patladı

Almanya'nın önemli tekstil şirketlerinden birisi olan Zapata iflas başvurusu yaptı. Son dönemde online olarak faaliyetlerini artıran 40 yıllık şirketin 4 tane mağazası bulunuyordu.

Almanya'nın moda perakendecisi Zapata iflas ettiğini açıkladı ve tüm şubelerini kapatacağını duyurdu.

Sektör dergisi Textil Wirtschaft'ün bildirdiğine göre, Würzburg'da merkezli şirket 40 yıllık tarihinde ikinci kez iflas başvurusunda bulundu.

Almanya'da şirket iflasları üç yılın zirvesinde Almanya'da şirket iflasları üç yılın zirvesinde

Şirket, 2016 yılında on iki şubeden bazıları kapatılmak zorunda kalmıştı, şimdiyse ışıklar tamamen söndü. Zapata'nın 2017 yılında açılan online mağazasına bile artık ulaşılamıyor.

Kuzey Ren-Vestfalya'dan yüzlerce çalışanı olan şirketin Würzburg (Outlet), Neu-Ulm, Passau ve Augsburg'da mağazaları bulunuyordu.
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