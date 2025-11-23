  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Dünya Dev şirket iflas etti: Ekonomik çöküşün eşiğinde! Geri dönüş için tarihi adım attı! Resmi başvuruda bulundu
Dünya

Dev şirket iflas etti: Ekonomik çöküşün eşiğinde! Geri dönüş için tarihi adım attı! Resmi başvuruda bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dev şirket iflas etti: Ekonomik çöküşün eşiğinde! Geri dönüş için tarihi adım attı! Resmi başvuruda bulundu

ABD merkezli lüks mücevher markası dev şLugano Diamonds & Jewelry, kurucusuna yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarının ardından dev şirket iflas etti. Ekonomik krizden çıkmak tarihi adım attı! Resmi olarak mahkemeye başvuruda bulundu.

ABD merkezli lüks mücevher markası Lugano Diamonds & Jewelry, kurucusuna yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarının ardından iflas başvurusunda bulundu. Şirket, Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne başvurarak yeniden yapılandırma sürecini resmen başlattı.

İflas başvurusunda, şirketin varlıklarının 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında, borçlarının ise 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında olduğu belirtildi. Lugano ayrıca, iflas sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmek adına 12 milyon dolarlık borçlu finansmanı onay bekliyor. Bu fonun 10 milyon dolarlık kısmı şirkete yeni nakit kaynağı sağlayacak.

 

Şirketin geçici CEO’su Josh Gaynor, basın açıklamasında, “Sadık çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluluğumuza verdikleri sürekli destek için minnettarız. Tatil sezonuna yaklaşırken, müşterilerimize özel ve zamansız tasarımlar sunmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Lugano'nun iflas başvurusu, kurucu Moti Ferder’e yönelik yaz aylarında açılan çok sayıda dava sonrasında geldi. Los Angeles Times’ın haberine göre bu davalarda Ferder’in, zengin müşterilerle üçüncü taraf elmas satışları yaparak bu işlemleri yatırımcılardan gizlediği öne sürüldü. Dava belgelerinde, şirketin 2024 yılına ait gelir ve faaliyet kârının 470 milyon ve 180 milyon dolar olarak bildirildiği, ancak bu rakamların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

 

Mahkeme dosyalarına göre, “şirketin performansının abartılı gösterildiği” değerlendiriliyor. Lugano’nun Baş Yeniden Yapılanma Yetkilisi J. Michael Issa, “Şirket bu sürece hazırlıklı bir şekilde girdi. Yönetim ekibi ve danışmanlarla yakın çalışarak en iyi yolu belirlemeye kararlıyım” dedi.

Boston merkezli yatırım firması Enhanced Retail Funding, şirkete yönelik açılacak müzayede için ilk teklifi vererek başlangıç teklifi statüsünü kazandı. Satış süreciyle birlikte yeni bir alıcı bulunması hedefleniyor.

Yeniden yapılandırma süreci kapsamında Lugano, Londra’daki mağazasını kapatırken, Greenwich (Connecticut) ve Washington D.C.’deki mağazalarını da kapatmayı planlıyor.

Türkiye’nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde!
Türkiye’nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde!

Ekonomi

Türkiye’nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde!

Batı'da "hakikat"in iflası ve elitlerin ihaneti!
Batı'da "hakikat"in iflası ve elitlerin ihaneti!

Aktüel

Batı'da "hakikat"in iflası ve elitlerin ihaneti!

Almanya’da iflas korkusu büyüyor!
Almanya’da iflas korkusu büyüyor!

Avrupa

Almanya’da iflas korkusu büyüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23