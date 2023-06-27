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Ekonomi Dev şirket binlerce çalışanı işten çıkarıyor
Ekonomi

Dev şirket binlerce çalışanı işten çıkarıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-27 10:56:00 -
Dev şirket binlerce çalışanı işten çıkarıyor

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG'nin ABD'deki çalışanlarının yüzde 5'inin işine son vereceği belirtildi.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde, şirketin bu yılki ikinci tur işten çıkarmalarını yapacağı belirtildi.

Şirketin personeline gönderdiği e-postada “ekonomik ters rüzgarların” ek kesintilere yol açtığını ifade ettiği aktarılan haberde, şubattaki yüzde 2’lik işten çıkarmanın danışmanlık birimi ile sınırlı olduğu ancak bu turun, denetim dahil tüm alanları etkileyeceği vurgulandı.

BİNLERCE KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAKLAR

Haberde, bu kesintilerden KPMG’nin ABD’deki 39 bin kişilik iş gücünden yaklaşık 1950’sinin etkileneceğine işaret edilerek, söz konusu e-postada yer alan, “Fırsat yelpazemiz güçlü olsa ve pazarda kazanmaya devam etsek de işimize veya firmamıza özgü olmayan ekonomik ters rüzgarlar yaşıyoruz.” ifadeleri aktarıldı.

İŞTEN ÇIKARMA FURYASI

ABD’de danışmanlık firmaları, birkaç yıl süren aşırı işe alımlardan sonra bu yıl personel sayılarında kesintiye gitmişti. Ernst & Young personelinin yüzde 5’ini işten çıkarırken, Deloitte de çalışanlarının yüzde 1,5’inin işine son vermişti. McKinsey ise 45 bin kişilik iş gücünün 2 binini işten çıkarmıştı. (AA)
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