Dev rezerv bulundu: 53 milyar metreküp gaz çıkarıldı! Bu müthiş gelişme en büyük kaya gazı rezervi olabilir

Xinhua ajansının haberine göre, 2012'deki keşfinden bu yana sahada 897,5 milyar metreküp kanıtlanmış rezerv bulundu. Sahadan şimdiye dek 53 milyar metreküp kaya gazı çıkarıldı. Sahada 2013'de 142 milyon metreküp olan yıllık üretim, 2021'de 8,5 milyar metreküpe ulaştı.

Günde 20 milyon metreküpten fazla kaya gazı üreten Fuling sahası, Yangzı Nehri Ekonomik Kuşağı'ndaki 70'ten fazla şehre gaz tedarik ediyor.

Sahayı işleten Çin petrol şirketi Sinopec, kanıtlanmış rezervleri 1 trilyon metreküpe, yıllık üretimi ise 10 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

Yılın ilk 6 ayında sahadaki mevcut 650 kuyuya ilave 46 kuyu daha açılmış durumda. Üretim yıllık bazda yüzde 1,9 artmıştı. Günde 20 milyon metreküpten fazla kaya gazı üreten Fuling sahası, Yangzı Nehri Ekonomik Kuşağı'ndaki 70'ten fazla şehre gaz tedarik ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Çin'in, 31,6 trilyon metreküp ile dünyanın en büyük kaya gazı rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor. 2012'deki keşfinden bu yana ise sahada 897,5 milyar metreküp kanıtlanmış rezerv bulundu.

Ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaleti, kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarım Havzası ile Çongçing'in de içinde bulunduğu Yangzı Nehri Deltası'nda zengin kaya gazı rezervleri bulunuyor.

Dünyadaki gaz rezervleri

Tahmini rezervler dünya enerji dengelerini tümüyle değiştirecek miktarda değil ama Ukrayna krizinin tetiklediği enerji krizi nedeniyle dengeler değişti. En son haber kaynaklarında Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek el-Molla, Mısır'ın Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. Türkmenistan dünyadaki doğal gaz rezervinin yaklaşık 5'te 1'ine sahip. Ülkemizde Karadeniz gaz rezervleri: Karadeniz gazının ilk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp olarak planlanırken, Karadeniz'deki kuyuların yaklaşık 25 yıl boyunca evlerin ihtiyacını karşılaması bekleniyor.