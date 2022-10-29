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Aktüel Dev projenin yüzde 50’si tamamlandı
Aktüel

Dev projenin yüzde 50’si tamamlandı

Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan baraja su takviyesi yapılması için başlanan projenin yüzde 50’si tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 11:16:00 -
Dev projenin yüzde 50’si tamamlandı

Kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle barajlardaki su seviyesi gözle görülür derecede düştü. Bu durumdan Sivas’ın su ihtiyacının bir kısmını karşılayan 4 Eylül Barajı da nasibini aldı.

Barajda su seviyesi neredeyse bitme noktasına geldi. Kolları sıvayan Sivas Belediyesi Sivaslıların su sıkıntısı çekmemesi için kentin içme suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla bir proje başlatmıştı.

Bu çerçevede başlatılan isale hattı çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Dev projenin ilk etabının yüzde 50’sinin tamamlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise katıldığı bir televizyon programında Sivas’ın Kasım ayında su sıkıntısı çekebileceğini ama Sivaslıları panikletecek bir durumun olmadığını açıklamıştı.

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