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Aktüel Dev projede artık sona gelindi
Aktüel

Dev projede artık sona gelindi

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli'nin gövde inşaatında sona gelindi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 17:03:00 -
Dev projede artık sona gelindi

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 milyon metreküp beton hacmine ulaşıldı.

Toplam 4 milyon 61 bin 8 metreküp beton kullanılacak gövde inşaatının, baraj kretinde tamamlama imalatları devam ediyor.

Gövde inşaatında sona gelinirken, enjeksiyon çalışmaları, mansap çalışmaları, elektromekanik teçhizat işleri, tünelli dolu savakların giriş çıkış imalatları gibi diğer inşaatlar sürüyor.

Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 26 Şubat 2013'te video konferansla katıldığı törenle temelini attığı Yusufeli Barajı'nda, Aralık 2021'de su tutulması planlanıyor.

Çoruh Nehri üzerinde, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip.

Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,65 milyar lira katkı sağlatacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.

DSİ Genel Müdürü Yıldız Kaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dar vadinin gizli hazinesinde heyecanlandıran gelişme... Yusufeli Barajı'nda, baraj gövde betonu miktarı 4 milyon metreküp seviyesine ulaşmış olup, baraj kretinde tamamlama imalatları yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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