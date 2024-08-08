  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri ortalığı karıştırdı: 3 sıra birden değişti

Türk hava sahasını koruyacak! Çelik Kubbe yerli ve milli silahlarla benzersiz olacak

Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için yeni karar alındı

Cemal Enginyurt, CHP’den sadece vekillik kapmamış, din düşmanlığını da almış!

Ara eleman sıkıntısı büyüyor! İş var ama eleman yok

Abdullah Ağar'dan Türkiye'ye şok eden İsrail uyarısı! Asıl mesele İran değil, orayı karıştırabilirler

Soykırımda birleştiler: Aynı tas, aynı ‘haham’

Özgür Özel’den başla Yılmaz Özdil’e kadar… ‘Atatürk’ten ders almadınız mı’ dediler okkalı cevabı yediler

Çin'den dev keşif: 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi

Çiftçiler domates eylemi yapıp yol kapattı! Hükümet az önce müjdeyi verdi
Otomotiv Dev otomotiv şirketinden emeklilere efsane kampanya! Bu indirimi kaçırmayın
Otomotiv

Dev otomotiv şirketinden emeklilere efsane kampanya! Bu indirimi kaçırmayın

Yeniakit Publisher
2024-08-08 23:09:00 -
Dev otomotiv şirketinden emeklilere efsane kampanya! Bu indirimi kaçırmayın

Kocaeli Ticaret Odası, Emekliler yılı kapsamında Kia Efsane Otomotiv ile protokol imzaladığını duyurdu. Emeklilere yüzde 4.1 indirim sağlanacak.

2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle “Emekliler Yılı” olarak ilan edildi. Esnaf ve Sanatkar Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları vb. sivil toplum kuruluşlarından, emeklilere yönelik; ayrıcalık, fırsat ve indirimler sunan anlaşmalar yapılması talep edilmişti. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Kocaeli Ticaret Odası, ilk indirim protokolünü Kia Efsane Motorlu Araçlar İnşaat Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile imzaladığını açıkladı.

İNDİRİM YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kia Efsane Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Baş ve SGK Kocaeli İl Müdürlüğü Yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen imza töreninde KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve KİA Efsane Otomotiv Satış Müdürü Tolga Bozüyük de yer aldı.

Yüzde 4,1 indirim sağlayan anlaşmanın emeklilerimize hayırlı olmasını dileyen Başkan Bulut, Kia Efsane Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Baş’a da teşekkür etti. Emeklilere, Kia marka araçlarda yüzde 4.1 indirim sağlayan protokol, yıl sonuna kadar sürecek. (Sanayi Gazetesi)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23