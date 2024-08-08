Dev otomotiv şirketinden emeklilere efsane kampanya! Bu indirimi kaçırmayın

2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle “Emekliler Yılı” olarak ilan edildi. Esnaf ve Sanatkar Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları vb. sivil toplum kuruluşlarından, emeklilere yönelik; ayrıcalık, fırsat ve indirimler sunan anlaşmalar yapılması talep edilmişti. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Kocaeli Ticaret Odası, ilk indirim protokolünü Kia Efsane Motorlu Araçlar İnşaat Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile imzaladığını açıkladı.

İNDİRİM YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kia Efsane Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Baş ve SGK Kocaeli İl Müdürlüğü Yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen imza töreninde KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve KİA Efsane Otomotiv Satış Müdürü Tolga Bozüyük de yer aldı.

Yüzde 4,1 indirim sağlayan anlaşmanın emeklilerimize hayırlı olmasını dileyen Başkan Bulut, Kia Efsane Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Baş’a da teşekkür etti. Emeklilere, Kia marka araçlarda yüzde 4.1 indirim sağlayan protokol, yıl sonuna kadar sürecek. (Sanayi Gazetesi)

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