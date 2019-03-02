0553 313 94 23

Dev operasyon: 2 bin 612 kişi yakalandı

Güvenlik güçlerinin ülke genelinde eş zamanlı yaptığı uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:54
Dev operasyon: 2 bin 612 kişi yakalandı

Kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı.

1 Mart Cuma günü yapılan operasyonlarda görev alan 7 bin 327 ekip, 30 bin 53 personel, 6 bin 688 ikamette arama yaptı.

2 bin 612 şahıs adli mercilere sevk edildi

Operasyonlarda yakalanan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 725 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 346 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 111 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 26 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere; bin 214’ü hükümlü ve bin 398’i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 612 şahıs adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilen bu şahıslar arasında adam öldürme suçundan 36, hırsızlık suçundan 294, yaralama suçundan 351, cinsel suçlardan 62, yağma suçundan 49, dolandırıcılık suçundan 90, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 86, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 7 şahsın bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca yapılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet av tüfeği, 123 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 217 gram esrar ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:54
  1. emniyet
  2. jandarma
  3. sahil güvenlik
  4. arama
  5. Emniyet Genel Müdürlüğü
  6. Jandarma Genel Komutanlığı
  7. Sahil Güvenlik Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne başsağlığı
    1. Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne..
    2. Milletvekili Işık’tan İzniklilere müjde
    3. Kuzey Kore’de bir grup geçici hükumet..
    4. Bakan Soylu’dan Diyarbakır’da Çevik..
    5. PAÜ’de Motor Test Laboratuarı kuruldu
    6. (Özel) Evine hırsız girdi diye geldi,..
    7. İnekleri elektrik çarptı
    8. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü..
    9. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    10. Süper Lig’de usta-çırak haftası
    11. Lider Başakşehir, Malatya’ya konuk..
    12. Didim’de silahlı tehdit olayının..
    13. Başkan Kocadon Seydikemerlilerle..
    14. Palandöken: “Epilasyon cihazları..
    15. Van’da 132 yerleşim yerinde karla..
    16. Mehmet Tosun turizmcilerle bir araya..
    17. TSK son dakika haberleri askerlik 9..
    18. Kadınlar sordu,Dr.Mehmet Nil Hıdır..
    19. İki bebeklerini kaybeden aile üçüncü..
    20. Fatih Terim'den büyük neşter! İşte..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı