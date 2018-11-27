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Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan marketler zincirinde toplam miktarı 200 bin TL olan bir vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

27 Kasım 2018 Salı 11:08
Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

Ülke genelinde binlerce mağazası bulunan marketler zincirinin Bursa’daki deposundan yaklaşık 200 bin liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

Başka marketlere satmışlar

Dev marketler zincirinin Bursa Demirtaş’taki deposundan bağlı marketlere ürün dağıtımı yapan TIR şoförü, marketlere eksik ürün bırakarak, kalan ürünleri Bursa merkez ve İnegöl’deki bazı marketlere sattı. Bir süreden beri devam eden durum bağlı marketlerden birinde yapılan sayım ile ortaya çıktı.

İfadesinde her şeyi itiraf etti

Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine TIR şoförü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoförün ifadesi doğrultusunda hırsızlık ürünlerini sattığı marketlerde incelemelerde bulunuldu. Şoförün bu yolla yaklaşık 200 bin liralık vurgun yaptığı belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:08
  1. Bursa
  2. Market zinciri
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  4. 200 bin TL'lik vurgun

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  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU18 dk önce
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