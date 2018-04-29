Dev maçın galibi Juventus

Napoli ile şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, 13. dakikada Douglas Costa'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekipte forma giyen Matias Vecino, 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Mauro Icardi ile skora dengeyi getiren Inter, 65. dakikada Andrea Barzagli'nin kendi kalesine attığı golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.



Son bölümde baskılarını artıran Juventus, 87. dakikada Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği sağlarken, 89. dakikada Arjantinli yıldızı Gonzalo Higuain ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Serie A'da oynanan diğer maçta Roma, sahasında Chievo'yu 4-1 yendi. Milli futbolcu Cengiz Ünder maçta forma giymedi.