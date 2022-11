Muhammet Kutlu Ankara

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada kırılan tedarik zincirinin etkisiyle temel gıda ürünlerindeki yükseliş bir türlü önlenemiyor. Afrika ve Güney Amerika’daki yoksul ülkeler açlıkla karşı karşıya kalırken, gelişmiş batılı ülkeler bile market raflarını dolduramaz hale geldi.

Türkiye’de üretim maliyetlerinin düşürülmesi, et, süt ve yumurta gibi hayvansal gıda fiyatlarının ucuzlaması için alternatif arayışlar başladı.

Akit’e konuşan Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuz Güler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ucuz yem konusunda yapılabileceklerin masaya yatırılacağı bir çalıştay düzenlenebileceğini söyledi.

Yemin ton maliyeti ilk yıl 10, sonraki yıllar 5 lira

Türkiye’nin verimli toprakları ve iklimi sayesinde diğer ülkelere göre avantajlı olduğuna dikkati çeken Güler, “Et süt yumurta için ucuz yem konusunda çözüm ortada. Ucuz ve verimli yemler ‘Dev Kral Otu’ (DEKO) ve rafta yeşil yem. Bunlar ülkemizde çok kolay üretilebiliyor. DEKO çeliğini devlet verirse ilk yıl tonu 10 TL ve daha sonraki yıllar 5 TL’ye mal olmakta. Bu da müthiş bir avantaj anlamına geliyor” dedi.

Mısıra göre 10 kat verimli

Güler, şu bilgileri aktardı: “Tonu 5 liraya mal olan DEKO ile tonu 850 liraya mal olan rafta yeşil yem, ülkemizin ucuz et, süt ve yumurta üretimi için çok önemli çözümler. 1 tonu yaklaşık 0,25 cent’e mal olan DEKO’nun çok verimli versiyonu olan Pakong-1 silajlık yeminin 1 tonu ise 200 lira civarına satılabilecek. Bu ucuz yem sayesinde yem giderleri çok aşağıya düşeceğinden et, süt ve yumurta ucuzlayacaktır. Arpadan üretilen yeşil yem gübre istemediği için tam organiktir. Ayrıca 1 kg arpadan 4 mevsim dış şartlar ne olursa olsun 7 günde 8 kg yeşil yem üretilirken yüzde 95 su tasarrufu ve yüzde 98 tarla boşaltma avantajı vardır. DEKO’nun tonu mısır silajının yüzde 10’u kadar su ve yüzde 10’u kadar gübre ile yetiştiği halde mısıra göre 10 kat daha verimlidir. Bu 2 bitkinin dekara verimi ve yeşil yemin diğer yemlerin sindirimini en az yüzde 20 arttırması yüzünden dünyada milyonlarca hektar tarla boşaltılabilir. Boşalan tarlalardan üretilen hububat da açlıkla mücadelede kullanılabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dev kral otu için çelik getirip çiftçilere hibe etmesi gerekli. Dikildiğinden 120 gün sonra boğumlardan sürgün veriyor. İlk etapta 20-30 kardeş veren Pakonk-1 çeşidi daha sonra 40-50 kardeşi geçiliyor. Her çelik 20-25 gr civarında. 100 bin çiftçi için 200 tonluk hibe çelik başlangıç için yeterlidir.”