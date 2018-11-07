Dev kargo uçağı pistten çıktı! Faciaya ramak kaldı
ABD'den Kanada'ya giden dev kargo uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak büyük hasar gördü.07 Kasım 2018 Çarşamba 14:28
ABD'nin Kuzey Karolina merkezli hava kargo şirketi SKY Lease Cargo'ya ait uçak pistten çıktı. Uçağın gövdesinde ağır hasar meydana geldi.
Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaparak Kanada'daki Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı'na giden Boeing 747-400F tipi kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı. 5 mürettebatın bulunduğu uçakta kimsenin yaralanmadığı açıklandı.
Pistten çıkan N908AR kuyruk tescilli uçaktan yakıt sızıntısı olduğu ve Halifax Havalimanı'ndaki pistin uçuş trafiğine kapatıldığı duyuruldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
(Airporthaber)
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