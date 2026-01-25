Dev havalimanı yeniden satışta: İlk ihalede alıcı çıkmadı, fiyat yarıya düşürüldü

Moskova’ya yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan ve Rusya’nın en yoğun hava ulaşım merkezlerinden biri olarak gösterilen Domodedovo Havalimanı, ilk ihalenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ikinci kez satışa çıkarıldı. İlk süreçte yalnızca tek bir teklif gelirken, evrak eksikliği nedeniyle geçersiz sayıldı ve ihale iptal edildi. Yeni satış tarihi ise 29 Ocak olarak duyuruldu.

Hollanda tipi açık artırma uygulanacak

Bu kez satışta “Hollanda tipi” açık artırma yöntemi kullanılacak. Özelleştirme mevzuatına göre ihale, 132,2 milyar rublelik (yaklaşık 1,65 milyar dolar) piyasa değeri üzerinden başlayacak ancak teklif gelmemesi halinde fiyat her turda yüzde 10 düşürülecek. Düzenleme gereği bedel, başlangıç fiyatının yüzde 50’sine kadar gerileyebilecek. Aynı seviyede birden fazla talip çıkarsa, bu kez süreç tersine dönecek ve fiyat yüzde 5’lik artışlarla yükselecek. Başvurular bugünden itibaren kabul ediliyor.

Pandemi ve yaptırımlar bilanço bozdu

Domodedovo yönetiminin verileri, havalimanının son yıllarda ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu ortaya koyuyor. Pandemi ve 2022’de başlayan Ukrayna savaşı sonrası yaptırımların etkisiyle gelirler 2023’teki 34 milyar rubleden 2024’te 31 milyar rubleye düştü. Yolcu sayısında ise yüzde 21,9’luk sert bir gerileme yaşandı. Toplam borç 70 milyar rubleyi (yaklaşık 875 milyon dolar) aşarken, sektör temsilcileri satışın havalimanı için “kader ihalesi” olabileceğini belirtiyor.

Rusya’nın stratejik ulaşım kapılarından biri olan Domodedovo’nun yeni sahibinin kim olacağı ve fiyatın ne kadar düşeceği ise şimdiden küresel yatırımcıların radarına girmiş durumda.