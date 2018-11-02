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Dev derbide bir taraftar hayatını kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

02 Kasım 2018 Cuma 23:20
Dev derbide bir taraftar hayatını kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk oldukları derbi maçı izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'ndaki maçtan önce taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtilerek, "Taraftarımızın vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 23:20
  1. fenerbahçe
  2. galatasaray

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