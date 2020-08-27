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Ekonomi Dev cruise gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi
Ekonomi

Dev cruise gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman: - "Cruise şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi cesaret verici. Dev cruise gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi. Tüm limanlarımızda olduğu gibi Türkiye'deki cruise limanlarımızda da her türlü tedbiri alıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:01:02 -
Dev cruise gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi

İSTANBUL (AA) - Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, kruvaziyer turizminde hareketliliğin başladığını belirterek, "Cruise şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi cesaret verici. Dev cruise gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi. Tüm limanlarımızda olduğu gibi Türkiye'deki cruise limanlarımızda da her türlü tedbiri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Global Yatırım Holding açıklamasında görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, salgın sürecini en hızlı atlatan sektörlerden biri olan turizm de işlerin yoluna girdiğini belirterek, "Uzun zaman sonra Akdeniz'e ilk uluslararası cruise gemisi 21 Ağustos'ta geldi. MSC'nin Grandiosa isimli gemisi dünyada 19 cruise limanı işleten Global Ports Holding portföyünde bulunan Malta'daki Valletta Cruise Limanı'na yanaştı." değerlendirmesinde bulundu.

MSC Grandiosa'nın sıkı güvenlik önlemleri ile seferine başladığını aktaran Kutman, şunları kaydetti:

"Başka gemilerin de seferlere başlamasını bekliyoruz. Yeni gemiler yola çıktıkça, Türkiye limanları da bu hareketlilikten yararlanacaktır. Grandiosa, salgın sonrası ağırladığımız ilk uluslararası cruise gemisi. Virüs sonrası Akdeniz'de ve dünyada farklı liman ve ülkeleri ziyaret eden dünyanın ilk cruise gemisi için liman, cruise şirketi ve yerel otoritelerce sağlık ve güvenlik önlemleri üst düzeyde alındı. Gemiye binmeden önce tüm konuklar ve mürettebat için Kovid-19 testi uygulandı. Ek olarak, gemi misafirlerinin karaya bağımsız olarak çıkmalarına izin verilmiyor ve sadece atanan görevli takibinde geziler yapılıyor. Gemi maksimum yüzde 70 doluluk oranıyla seyahat ediyor.

Cruise operasyonlarının koronavirüs krizinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de liman iş kolunda yılın geri kalanında cruise gemi seferlerinde ve yolcu hacimlerinde istikrarlı artış bekliyoruz. Cruise şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi cesaret verici. Dev cruise gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi. Tüm limanlarımızda olduğu gibi Türkiye'deki cruise limanlarımızda da her türlü tedbiri alıyoruz."

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