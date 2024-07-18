Dev büyüme: E-ticaret sektörü coştu!

Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu sonuçlarına göre, 2023 yılında Türkiye’de yüzde 132 büyüme gösteren e-ticaret satış hacmi, 1.855 milyar TL’ye ulaştı. 6 milyar adete yakın e-ticaret işlemi gerçekleşti.

iyzico, Dogma Alares ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle hazırlanan ‘2023 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu’nun sonuçları açıklandı.

Rapora göre Türkiye’deki e-ticaret büyümesi 2020 yılından bu yana düzenli olarak artıyor. 2023 yılında Türkiye’de yüzde 132 büyüme gösteren e-ticaret satış hacmi, 1.855 milyar TL’ye ulaştı.

6 milyar adete yakın e-ticaret işlemi gerçekleşti. Önceki yıllara göre 2023’te işlem sayısının yıllık büyüme oranı ise yüzde 23 oldu. Ortalama sepet büyüklüğü ise 2023 yılında yüzde 108 büyüdü ve bir önceki yıla göre 255 TL artarak 492TL’yeyükseldi.

Pandeminin etkisi

Pandemi sonrası 2021 yılında yüzde 69 olan Türkiye e-ticaret satış hacminin büyüme oranı bir sonraki yıl yüzde 110 olarak gerçekleşti. 2023 yılında ise yüzde 132 büyüyen e-ticaret sektörünün satış hacmi 1.855 milyar TL’ye ulaştı. 2020-2021 ve 2021-2022 arasında e-ticaret işlem sayısı sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 43 büyürken 2023’te işlem sayısının yıllık büyüme oranı yüzde 23 oldu ve 6 milyar adete yakın e-ticaret işlemi gerçekleşti.

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Türkiye’nin e-ticaret hacmi dolar bazında değerlendirildiğinde ise 2022-2023 yıllarında yüzde 64 büyüyen e-ticaret pazarı, 2023 yılı sonunda 78 milyar dolar oldu. Yaklaşık 1.9 milyar TL’lik hacim değeri ile Türkiye’deki e-ticaret faaliyetleri, 2023 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 6.8’ine karşılık geldi.