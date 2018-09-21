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Dev bankadan flaş kararı!

Fargo, gelecek 3 senede çalışan sayısını yüzde 5-10 azaltacak.

21 Eylül 2018 Cuma 08:07
Dev bankadan flaş kararı!

ABD'nin dördüncü büyük bankası Wells Fargo & Co, gelecek 3 yılda çalışan sayısını yüzde 5-10 aralığında azaltacağını duyurdu.

Wells Fargo'nın 30 Haziran itibariyle toplam çalışan sayısı 264.500, yüzde 10'luk bir azaltım 26,450 kişinin işten çıkarılacağı anlamına geliyor.

Yapılacak personel azalımı Wells Fargo'nın 2020 yılına kadar maliyetlerini 4 milyar dolar kısma hedefine yardımcı olacak.

Wells Fargo ayrıca, 2020 yılına kadar şube sayısını 800 azaltacak.

Banka geçtiğimiz ay mortgage bölümünden 600 kişiyi işten çıkarmıştı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 08:07
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