Dev banka resmen duyurdu! Binlerce çalışanı işten atacaklar

UBS, geçen martta İsviçre hükümeti tarafından hazırlanan paket kapsamında, ülkenin en büyük ikinci bankası Credit Suisse'yi 3 milyar İsviçre frankı (3.37 milyar dolar) karşılığında satın almış, bankanın 5.4 milyar dolarlık borcunu da üstlenmişti.

UBS, Credit Suisse'in yerel banka birimini koruyacağını ve söz konusu işten çıkarmaların İsviçre'de tepkiyle karşılanmasını beklediğini açıkladı.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS, yerel bankacılık birimini ayrı şirkete dönüştürüp halka arz edebilirdi ancak bankanın bu biriminden geçen yıl kâr edildi. Ayrıca borcu bulunmayan tek birim de yerel bankacılık birimi.

3 bin kişi işten atılacak

UBS'in CEO'su Sergio Ermotti, çalışanlara gönderdiği mesajda, 1000 kişilik işten çıkarmanın birimi bünyelerine katmaları sonucunda gerçekleşeceğini ifade etti.

Ermotti, 2 bin kişilik işten çıkarmanın da Credit Suisse'i derinlemesine yeniden yapılandırmadan geçirme ihtiyacı nedeniyle olacağını açıkladı.

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UBS hisseleri ilk işlemlerde yüzde 5 yükselerek 2008'den beri en yüksek seviyesine çıktı. Şirketin yaklaşık 50 bin çalışanı bulundu.