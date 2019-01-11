Dev banka altın için fiyat tahminini artırdı

Goldman Sachs, inişli çıkışlı geçen Aralık ayı sonrasında, yatırımcıların "güvenli limanı" altın için 2019 yılı öngörüsünü yükseltti. Goldman Sachs bir ons altın için üç, altı ve 12 aylık öngörülerini sırasıyla 1,250 dolardan 1,325 dolara, 1,300 dolardan 1,375 dolara ve 1,350 dolardan 1,425 dolara yükseltti. Böylece, altının bugünkü fiyatına göre 12 aylık dönem için yüzde 10,7 artış öngörüldü.

"Altın fiyatları yükselecektir"

Goldman Sachs ekonomisti Jeffrey Currie, "Altın fiyatları, güvenli görülen varlıklara talebin artmasıyla yükselecektir. Aynı durum, merkez bankası alımları için de geçerlidir, jeopolitik gerginlikler arttıkça merkez bankaları altın piyasasına yeniden isteyecektir" dedi.

"Altın, Aralık ayının başından bu yana yüzde 4'ten fazla kazandırdı"

Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve Federal Reserve'in para politikasındaki belirsizlikler konusundaki endişeler, finansal piyasaları birkaç ay boyunca etkiledi. Riskli varlıklar, 2018'de düştü ve hisse senedi piyasaları, Büyük Buhran'dan bu yana en kötü Aralık ayını yaşadı. Ancak Goldman'a göre bu dönemde, altın, Aralık ayının başından bu yana yüzde 4'ten fazla kazandırarak piyasaları geride bıraktı. SPDR Altın Hisse Senetleri (GLD) Aralık ayında yüzde 5 civarında kazandırdı.

"Risk hassasiyetinde keskin düşüşler gördük"

Currie, "Geçtiğimiz haftalarda, Aralık ayındaki zayıf makro ekonomik veriler etkisiyle risk hassasiyetinde keskin düşüşler gördük, büyümenin yönü konusundaki endişeler ve ABD ekonomisinin daha zayıf ekonomilere doğru yaklaştığı endişelerini ortaya koydu" dedi.

Ons altın nedir?

Altın, platin, gümüş, elmas yakut gibi değerli taş ve madenlerin fiyatlarının hesaplanması ons birim fiyatı ile hesaplanır. Ayrıca, sabit birim fiyatları da ons birim fiyatı ile değerlendirilir. Ons'un sembolü OZ'dur ve aslen bir kütle birimidir. Dünya genelinde ons altın 31,10 has altın demektir. Ons altın,gram altının Türk Lirası karşılığını hesaplamak için kullanılır, daha sonra gram altın fiyatı üzerinden çeyrek altın ve yarım altın hesaplanır.