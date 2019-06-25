Dev anlaşma tamam! İşte Neymar'ın yeni takımı...
Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen, ancak burada mutsuz olduğu belirtilen Brezilyalı Neymar'ın, yıllık maaşından yaklaşık 13 milyon Euro gibi daha az bir rakama eski takımı Barcelona'ya dönmeyi kabul ettiği öne sürüldü.25 Haziran 2019 Salı 19:28
2017'de Barcelona'dan ayrılıp 222 milyon euroya PSG'ye transfer olan Neymar geri dönüş için ateşi yaktı. Neymar, İspanya'nın özellikle de Katalonya'nın gündemini meşgul etmeye devam ederken, Sport gazetesi yeni bir iddia ortaya attı.
Katalan merkezli Sport gazetesinin haberine göreNeymar, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştı. Geri dönüş için çok istekli olan 27 yaşındaki oyuncunun, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun sözleşme şartlarını hiç düşünmeden kabul ettiği bildirildi.
Yıllık ücreti düşecek
Brezilyalı yıldızın Paris Saint-Germain'de mutsuz olduğunu ifade edilirken, Paris temsilcisinde yıllık 36.8 milyon Euro maaş kazanmasına rağmen geri dönebilmek için Barcelona'dan 24 milyon Euro almayı kabul ettiği belirtildi.
Real Madrid'e gitmedi
Bu süreçte Real Madrid'in de devreye girdiği hatta Barcelona'dan çok daha iyi bir teklif sunduğu ancak yıldız oyuncunun Barcelona'dan başka bir takıma gitmek niyetinde olmadığı kaydedildi. Öte yandan PSG'nin iki yıl önce 222 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Neymar'ı 300 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmak istemediği kaydedildi.
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