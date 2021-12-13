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Ekonomi Deutsche Bank'tan faiz tahmini: 2022'nin ilk çeyreğinde...
Ekonomi

Deutsche Bank'tan faiz tahmini: 2022'nin ilk çeyreğinde...

Almanya merkezli Deutsche Bank, Türkiye ekonomisi için arzuladığı senaryoyu paylaştı. Piyasa koşullarının Merkez Bankası’nı 2022 yılının ilk çeyreğinde faiz oranlarını 1000 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkarmaya zorlayacağını iddia eden banka, böylece faiz artırımını ne kadar istediğini de gözler önüne sermiş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 12:24:00 -
Deutsche Bank'tan faiz tahmini: 2022'nin ilk çeyreğinde...

 

Almanya merkezli Deutsche Bank, yayınladığı bir araştırma raporunda, Türkiye ekonomisi için arzuladığı senaryoyu paylaştı. Piyasa koşullarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı (TCMB) 2022 yılının ilk çeyreğinde faiz oranlarını 1000 baz puan artırmaya zorlayacağını iddia eden banka, böylece faiz artırımını ne kadar istediğini de gözler önüne sermiş oldu.

Aralık ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık indirim bekleyen banka, önümüzdeki üç para politikası toplantısında agresif bir faiz indirimi beklemediklerini söyledi.

Kurum, dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyon nedeniyle TCMB’nin 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceği yönünde tahminde bulundu.

Enflasyon ve büyüme tahminleri

Banka raporunda enflasyon ve büyüme tahminlerine de yer verdi. Enflasyonun 2021 sonunda sonunda yüzde 25 olacağı yönünde tahminde bulunan Deutsche Bank ekonomistleri, 2022’nin ilk yarısında enflasyonun yüzde 30’a kadar çıkacağını ileri sürdü. Deutsche Bank ayrıca, kur geçirgenliğinin etkisinin enflasyona yansıyacağını ve asgari fiyat artışıyla birlikte enflasyonun Mayıs 2022’de yüzde 35 seviyelerine ulaşabileceğini iddia etti.

 

 

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Yorumlar

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