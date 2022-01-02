Detaylar tek tek ortaya çıkıyor! ‘FETÖ imamı’ belediye ihalelerinde bakın neler yapmış!

Sabah’ın haberine göre, FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve baldızı Çiğdem Şanlı'nın yanı sıra Avcılar Belediyesi ihale komisyonu üyelerinin de arasında olduğu 7 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Karaarslan'ın ihale şartnamelerine, kendisini tarif edici "merkezi denetim elemanı olarak çalışma, akademisyen olma, serbest mali müşavir belgesine sahip olma" gibi vasıflar ekleterek, Türkiye'de başka örneği bulunmayan koşullar sayesinde ihaleyi yalnızca kendisinin alabilmesini sağlattığı belirlendi.

Firari isim aranıyor

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkan ve üyelerinin de arasında olduğu 7 şüphelinin tutuklandığı soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı. Tutuklananlar arasında Karaarslan'ın baldızı Çiğdem Şanlı'nın da olduğu öğrenilirken Karaarslan'ın ihale şartnamelerine kendisini tarif edici koşullar eklettirdiği belirlendi. Öyle ki; 2015 – 2016 yıllarındaki 2 ihalenin şartnamelerine, "merkezi denetim elemanı olarak çalışma, akademisyen olma, serbest mali müşavir belgesine sahip olma" gibi sadece kendisinde olan vasıflar eklendi. Böylece Türkiye'de başka örneği bulunmayan koşullar sayesinde, ihaleyi yalnızca Erkan Karaarslan alması sağlandı. Soruşturmada şüpheli olan eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın ise halen firari olduğu öğrenildi.

80 kamu ihalesi aldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasındaki tespitlere göre; Karaarslan, kendisiyle doğrudan bağlantılı 5 firmanın, toplam 10 firma üzerinden güncel değeri 200 milyon liranın üzerinde olan toplam 80 kamu ihalesi aldı.

Kağıt üstünde sigorta oyunu

Avcılar'daki ihale konusu işin yapıldığı izlenimi uyandırması için, belediyenin iştiraki firmada görevli 30 personelin, bilgileri dışında Erkan Karaarslan'ın ihaleyi alan EYÖNTEM adlı şirketinde sigortalı gösterildiği belirlendi.