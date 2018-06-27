Destici'den çok çarpıcı 'bedelli askerlik' çıkışı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirterek, “Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir.” dedi.

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim sonuçları ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik edip, başarı dileyerek, “MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı siyasi hamleler nedeniyle teşekkür ediyorum, Bahçeli'nin bu süreçteki demokrasiye katkısını bugün Meclis temsilindeki adaletin neredeyse yüzde 100'e ulaşmasından da görebiliyoruz.” ifadesini kullandı.

BBP olarak yeni sistemin tam olarak uygulanması için herkesin üzerine düşen görevi yapacağını belirten Destici, “Soydaşlarımıza, dindaşlarımıza bütün mazlumlara yardım etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

ANADOLU AJANSI VE YÜKSEK SEÇİM KURULU’NA TEŞEKKÜR

Destici, 24 Haziran akşamı Anadolu Ajansına yönelik haksız iddiaları da hatırlatarak, “Anadolu Ajansı'nın (AA) üzerinde birtakım spekülasyonlar yapıldı. Bütün basın ve medya kuruluşlarımız AA'nın verdiği sonuçları kullandılar. Neticede AA'nın sonuçlarıyla YSK'nın sonuçlarının örtüştüğü ve güvenilir olduğu herkes tarafından görüldü. Bu anlamda AA teşekkürü hak ediyor.” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) da teşekkür eden Destici, “YSK, yapılan karalama ve itibarsızlaştırma kampanyalarına göğüs gererek girdiği bu seçimden alnının akıyla çıkmıştır. Bu anlamda Türkiye'nin yüz akı oldular.” diye konuştu.

BU VEBAL CHP’NİN SIRTINDADIR

Destici, HDP'nin barajı aşmasında CHP oylarının etkili olduğunu savunarak, “CHP'den HDP'ye oyların kaydığını görüyoruz. Bunu hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Kandil'in açıklamalarıyla teyit ettiler. CHP açıkça HDP'yi barajı geçirme operasyonu yaptı. Bundan sonra HDP'nin yaptığı her olumsuz hareketin faturası CHP'ye de çıkacaktır. Bu vebal CHP'nin sırtındadır.” açıklamasında bulundu.

“BEDELLİ ASKERLİĞİN BEDELİ, GELİR DÜZEYİNE GÖRE BELİRLENMELİDİR”

Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının altını çizen Mustafa Destici, şöyle konuştu:

“Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir.

Bedelli uygulaması şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan gençlerimizi incitmemelidir. Bizim talebimiz, buradan elde edilecek gelirlerin bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılması, bir kısmının askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiklerimize verilmesi, bir kısmının şehit ailelerine ayrılması, geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması yönündedir.”

Adıyaman'da Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot için başsağlığı dileyen Destici, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir köy bakkalının PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesini ise lanetledi.

“BU SUÇLARIN CEZASININ İDAM OLMASINI SAVUNACAĞIZ”

Destici, yurt genelinde kaçırılan, kaybolan ve bulunamayan çocuklarla ilgili olarak, “Bu çocuklarımızın akıbetleri ile ilgili bilgi alınamıyor, bu çocukların bulunmasını bekliyoruz. Bu husus, BBP olarak Mecliste ilk gündeme getireceğimiz konu olacaktır, çocuk kaçırma, alıkoyma, cinsel istismar suçlarının cezasının idam olmasını savunacağız.” dedi.

Liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarının öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Destici, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de öğrencilere başarılar temenni etti. BBP Genel Başkanı Destici, sınav sistemlerinin kalıcı hale getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, kademeli olarak kaldırılmasının eğitim seviyesini artıracağını kaydetti.