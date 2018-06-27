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Destici'den çok çarpıcı 'bedelli askerlik' çıkışı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlikle ilgili, “Askerealma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakatkamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğinbedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir.” dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:27
Destici'den çok çarpıcı 'bedelli askerlik' çıkışı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirterek, “Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir.” dedi.

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim sonuçları ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı  tebrik edip, başarı dileyerek, “MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz darbe  girişiminin ardından yaptığı siyasi hamleler nedeniyle teşekkür ediyorum,  Bahçeli'nin bu süreçteki demokrasiye katkısını bugün Meclis temsilindeki adaletin  neredeyse yüzde 100'e ulaşmasından da görebiliyoruz.” ifadesini kullandı.

BBP olarak yeni sistemin tam olarak uygulanması için herkesin üzerine  düşen görevi yapacağını belirten Destici, “Soydaşlarımıza, dindaşlarımıza bütün  mazlumlara yardım etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

ANADOLU AJANSI VE YÜKSEK SEÇİM KURULU’NA TEŞEKKÜR

Destici, 24 Haziran akşamı Anadolu Ajansına yönelik haksız iddiaları da hatırlatarak, “Anadolu Ajansı'nın (AA) üzerinde birtakım spekülasyonlar  yapıldı. Bütün basın ve medya kuruluşlarımız AA'nın verdiği sonuçları  kullandılar. Neticede AA'nın sonuçlarıyla YSK'nın sonuçlarının örtüştüğü ve  güvenilir olduğu herkes tarafından görüldü. Bu anlamda AA teşekkürü hak ediyor.” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) da teşekkür eden Destici, “YSK, yapılan  karalama ve itibarsızlaştırma kampanyalarına göğüs gererek girdiği bu seçimden  alnının akıyla çıkmıştır. Bu anlamda Türkiye'nin yüz akı oldular.” diye konuştu.

BU VEBAL CHP’NİN SIRTINDADIR

Destici, HDP'nin barajı aşmasında CHP oylarının etkili olduğunu  savunarak, “CHP'den HDP'ye oyların kaydığını görüyoruz. Bunu hem Kılıçdaroğlu'nun  hem de Kandil'in açıklamalarıyla teyit ettiler. CHP açıkça HDP'yi barajı geçirme  operasyonu yaptı. Bundan sonra HDP'nin yaptığı her olumsuz hareketin faturası  CHP'ye de çıkacaktır. Bu vebal CHP'nin sırtındadır.” açıklamasında bulundu.

“BEDELLİ ASKERLİĞİN BEDELİ, GELİR DÜZEYİNE GÖRE BELİRLENMELİDİR”

Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının altını çizen  Mustafa Destici, şöyle konuştu:

Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli  gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz.  Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir.

Bedelli uygulaması şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan  gençlerimizi incitmemelidir. Bizim talebimiz, buradan elde edilecek gelirlerin  bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılması, bir kısmının  askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiklerimize verilmesi, bir kısmının şehit  ailelerine ayrılması, geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması  yönündedir.”

Adıyaman'da Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının düşmesi  sonucu hayatını kaybeden pilot için başsağlığı dileyen Destici, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir köy bakkalının PKK'lı teröristler tarafından  öldürülmesini ise lanetledi.

“BU SUÇLARIN CEZASININ İDAM OLMASINI SAVUNACAĞIZ”

Destici, yurt genelinde kaçırılan, kaybolan ve bulunamayan çocuklarla  ilgili olarak, “Bu çocuklarımızın akıbetleri ile ilgili bilgi alınamıyor, bu  çocukların bulunmasını bekliyoruz. Bu husus, BBP olarak Mecliste ilk gündeme  getireceğimiz konu olacaktır, çocuk kaçırma, alıkoyma, cinsel istismar suçlarının  cezasının idam olmasını savunacağız.” dedi.

Liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarının  öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Destici, hafta sonu yapılacak  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de öğrencilere başarılar temenni etti.  BBP Genel Başkanı Destici, sınav sistemlerinin kalıcı hale getirilmesi  gerektiğine dikkati çekerek, kademeli olarak kaldırılmasının eğitim seviyesini  artıracağını kaydetti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 15:27
  1. Gaziantep
  2. Ağrı
  3. Adıyaman
  4. mustafa destici
  5. bedelli askerlik

YORUM YAZ

  • Şerif sarıŞerif sarı12 sa önce
    Mesela sayın Destici Nasıl yapılsın??? Bir söyle bakalım. kendini kurdaran kaptan olarak.Şöylebir ihale açılsın mı? açık artırma usulüÇok parayı veren, sınırlı sayıdakiaskerlik muafiyetini kapsın
  • A.YücelA.Yücel12 sa önce
    Gelire göre bedellik uygulaması olursa pek çok kişi bedelli askerlik yapmak isteyebilir. Askere gidecek kişilerin sayısı düşer ve ilerde askere gidecek kimse kalmayabilir. Bedelli için yurt dışında çalışıyor olmak, yurt içinde askere gittiği takdirde işinden olma vb sebepler varsa bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilmeli.
  • berzah_berzah_13 sa önce
    tamam artık vekilde oldu ağzı durmaz artık,her konuya atlar durur sustur susturabilirsen
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