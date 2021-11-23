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Destan nerede çekildi?

Destan dizisi İstanbul’da mı çekiliyor? ATV ekranlarında yeni bir tarihi dizi başladı. Destan dizisi ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Diziyi takip edenler ise ‘Destan nerede çekiliyor?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan dizisi İstanbul’da mı çekiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 20:16:00 -
Destan nerede çekildi?

ATV ekranlarında yayımlanan Destan dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Destan dizisi nerede çekiliyor?

Destan nerede çekildi?

Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarda geçiyor ve büyük bir aşk hikayesini anlatıyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı dizinin konusunu oluşturuyor.

Dizide Türkler; Çinlerle, Perslerle, Moğollarla, Sogdlar ve Rus Varegler ile mücadele ediyor.

Dizinin nerede çekildiği de merak konusu. Destan dizisi Bozdağ Film Platosu'nda çekiliyor. Bozdağ Film Platosu, İstanbul Beykoz'da bulunuyor. Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer aldı.

Bozdağ Film Platosu dahilinde ise 5800 metrekarelik açık platoda sekizinci asır bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi. Dekorların inşası altı ay sürerken, 287 kişilik sanat ekibi görev aldı.

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