Destan dizi oyuncuları kimler? Destan oyuncu kadrosu
Destan dizisi ne zaman? Destan dizisi yayımlanan fragmanıyla büyük ilgi gördü. Diziyi takip etmek isteyenler ise konunun ne zaman geçtiğini, oyucu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Destan dizisi ne zaman? Destan dizisi gerçek mi? Destan dizisi oyuncuları | Destan dizisi kim hangi rolü oynuyor?
Son yıllarda tarihi dizilere ilgi arttı. ATV Kuruluş Osman’ın ardından bu kez Destan dizisini ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Dizinin oyuncuları, konusu ise araştırılmaya başlandı. Peki, Destan dizisinde kimler oynuyor?
Destan dizisi ne zaman yayımlanacak?
Mehmet Bozdağ’ın yapım ve proje tasarımını üstlendiği Destan dizisinin senaryosu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'a ait. Dizisinin yönetmenliğini ise Emir Khalilzadeh yapıyor.
Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarda geçiyor ve büyük bir aşk hikayesini anlatıyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı dizinin konusunu oluşturuyor.
Dizinin ilk bölümünün ne zaman hangi gün yayımlanacağı ise henüz açıklanmadı.
Destan dizi oyuncuları kimler? Destan oyuncu kadrosu
Ebru Şahin - Akkız
Edip Tepeli - Batuga
Selim Bayraktar
Burak Tozkoparan
Deniz Barut - Ece
Ecem Sena Bayır
Burak Berkay Akgül
Esra Kılıç