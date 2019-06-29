Dernek karıştı! Ali Babacan’la görüşen ADD üyesinin istifası istendi Üst düzey Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesinin yeni parti kuracağı söylenen Ali Babacan’la görüştüğü iddia edildi. İddiaların üzerine ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu, söz konusu üyenin istifasını istedi.

Gazeteci Gürkan Hacır, CNN Türk'te katıldığı bir televizyon programında, Ali Babacan'ın yeni parti çalışmalarına ilişkin iddialarda bulundu. Hacır, Babacan’ın aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) kişilerin de olduğunu farklı kesimlerle görüştüğünü belirtti. Hacır'ın iddiaları üzerine ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla, Babacan’la görüşen kişinin ADD’den istifa etmesini istedi. Ateşoğlu'nun mesajı şu şekilde: “Ali Babacan'ın kuracağı partide "Atatürkçü Düşünce Derneği'nden bazı isimlerin olduğu konuşuluyor, hatta üst düzey. (27 Haziran CNN Türk) 1 gün geçti ADD'den yalanlama veya tekzip gelmedi. Kimler Ali Babacan ile birlikteyse ADD'den DERHAL İSTİFA etmelidir"

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