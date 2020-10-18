DERLEME - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için yayımlanan kutlama mesajlarına ilişkin haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar ile siyasiler sosyal medyadan yayımladıkları kutlama mesajlarıyla resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek tebriklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı nedeniyle Ersin Tatar'a tebriklerini ileterek, "Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizin şahsınız, KKTC halkı ve Kıbrıs davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kıbrıs Türk'ünün bir kez daha tüm dünyaya demokratik olgunluğunu ispatladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu ifade etti.

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığında KKTC'nin hak ve adalet mücadelesine özgüvenle ve başarıyla devam edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve KKTC'nin gelecek dönemde Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik gayretlerine de devam edeceğini belirtti.

- "İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapıyor olacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından, "KKTC'de bugün demokrasi bayramı var." değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Şeffaflık içinde gerçekleştirilen ve Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünü tüm dünyaya en açık biçimde gösteren seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı içtenlikle tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının, sandıkta ortaya koyduğu özgür irade ile KKTC'nin geleceğine sahip çıkan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz ve bölgemiz istikrarı için hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Ersin Tatar ile telefonda görüşerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Oktay, "İnşallah bu KKTC için de sizler için de Türkiye ve KKTC'nin birlikte çalışması, gelecek için de çok daha güzel günlerin başlangıcı olacak. Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapıyor olacağız." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilen Tatar'ı kutladığını belirterek, "Sayın Mustafa Akıncı'ya da bugüne kadar sürdürdüğü görev nedeniyle teşekkür ediyorum. Gönlümüz, her daim Kıbrıs'ın iyiliğinden yana, sonuçlar Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

- Bakanlardan ve siyasilerden kutlama mesajları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tatar'ı tebrik ederek ve görevinde başarılar dileyerek, "Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. KKTC ve Kıbrıs Türk'ü için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Tatar'ı tebrik ettiğini belirterek, "Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, daha güçlü bir KKTC’nin inşaası yolunda yeni görevinde başarılar diliyorum. Seçim sonuçları, Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından yayımladığı mesajında KKTC Başbakanı Tatar'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek, "Kendisini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Kıbrıs Türkleri ve hepimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı gönülden kutluyor, başarılar diliyorum. KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tatar'ı kutlayarak, şunları kaydetti:

"KKTC ile birlikte yeni bir geleceğe. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı canı yürekten tebrik ediyor, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde her zaman destekçisi olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının başta Kıbrıslı kardeşlerimiz ve ülkemiz olmak üzere coğrafyamızın tamamına hayırlar getirmesini temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise Tatar'ın seçilmesi dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün gerçekleştirilen seçimlerde KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi kutluyorum. KKTC'nin uluslararası camiada da tanınması konusundaki kararlılığınız, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkıyla gönül gönüle, omuz omuza bir süreci başarıyla yöneteceğinize olan inancımı ifade ederken yeni dönemde çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum. Yaşasın KKTC ve Türkiye halklarının kardeşliği."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Kıbrıs halkının tercih ve onayıyla Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar Beyefendi'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kendisine bu çok önemli görevde başarılar diliyor, şehit kanları ile sulanmış Kıbrısımıza en hayırlı hizmetleri yapmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."



