DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 520 bine ulaştı.



Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 121 bine çıkarken, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 240 bini aştı.



Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 399 bin, Hindistan'da 7 milyon 590 bin, Brezilya'da 5 milyon 237 bin ve Rusya'da 1 milyon 415 bine oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi.

Conte, ülke genelinde restoran, bar, kafe, dondurmacı gibi işletmelerin 05.00-00.00'da açık olabileceğini ancak masalarda en fazla 6 kişi oturabileceğini, evlere servisin devam edeceğini söyledi.

Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki doluluk artarken, laboratuvarlar da yoğunluk nedeniyle test sonuçlarını kısa sürede yetiştiremiyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da son günlerde hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle hükümet "salgın durumu" ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da Kovid-19 vakalarının hızla artmaya başladığını belirterek, "Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz." dedi.



- Avusturya ve Polonya’da yeni tedbirler

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kapalı alanlarda yapılan özel toplantıların 6, açık alandaki etkinliklerin ise 12 kişiyle sınırlandırılacağını bildirerek, futbol müsabakası, tiyatro, sinema gibi profesyonel etkinlikler de kapalı alanlarda katılımın 1000, açık alanlarda 1500 katılımcıyla sınırlandırılacağını kaydetti.

Kurz, tedbirlerin cumadan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Polonya Sağlık Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska, Kovid-19 hastalarının tedavisi için yeni sahra hastanelerinin inşa edileceğini ve ülkedeki yatak sayısının 11 bin artırılacağını söyledi.

Bu kapsamda Varşova Ulusal Stadyumu, sahra hastanesine dönüştürülecek.

İngiltere’de Kovid-19 önlemleri nedeniyle yerel saatle 22.00’de kapanmak zorunda kalan restoran ve barların çalışanları gösteri düzenledi.

Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'de ise salgınla mücadele kapsamında "2 haftalık karantina" ilan edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacağını bildirdi.



Tunus'ta vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle Başbakan Hişam el-Meşişi, valilere "sokağa çıkma yasağı uygulama" yetkisi verdi.

Kazakistan'da yabancı ülkelerde epidemiyolojik durumun kötüleşmesi nedeniyle 26 Ekim'den itibaren yurt dışı uçak sefer sayıları azaltılacak.