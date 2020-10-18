DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 183 bine ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 117 bine çıkarken, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 27 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 354 bin, Hindistan'da 7 milyon 546 bin, Brezilya'da 5 milyon 224 bin ve Rusya'da 1 milyon 399 bine ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısının artmasından dolayı kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı.

Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, salgın tedbirleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından yeniden cemaatle namaz kılındı.

İspanya'da sporcularda tespit edilen Kovid-19 tanılarından dolayı basketbol ve futbolda birer maç ertelendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrad Arena'nın, yarın itibarıyla Kovid-19 hastalarının tedavi göreceği hastane olarak kullanılacağı ifade edildi.