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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Dünya genelinde can kaybı 1 milyonu aştı - AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides karantinada - Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı - Suudi Arabistan umre başvurularının yapılacağı sistemi aktifleştiriyor

Yeniakit Publisher
2020-09-27 21:14:13 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 33 milyon 211 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon, iyileşenlerin sayısı da 24 milyon 532 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 299 bin, Hindistan'da 6 milyon 50 bin, Brezilya'da 4 milyon 719 bin, Rusya'da 1 milyon 151 bine çıktı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, Kovid-19 bulaşan biriyle temasta bulunduğu için karantinaya girdi.

Fransa'da yapılan bir anket, katılımcıların yarısından fazlasının salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyalet olan Victoria’daki tedbirlerin bazıları hafifletildi. Bu bağlamda, 2 Ağustos’tan itibaren uygulanan 21.00 ila 05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle başkent Tahran'da yeniden kısıtlamalara gidilebileceğini söyledi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 3 gün süreyle çift yönlü açıldı.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, salgın önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurulan umre ziyaretleri için yeniden müracaatların yapılacağı "İtemerna" uygulamasının, bugün itibarıyla aktifleştirileceğini duyurdu.

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