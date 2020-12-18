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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti - ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı - Fransa’da Macron’un verdiği yemeğe katılanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Slovakya Başbakanı Matovic, Kovid-19'a yakalandı - Malezya'nın bazı bölgelerinde kısmi sokağa çıkma yasağı 31 Aralık'a kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:13:30 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 75 milyon 633 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 674 bini, iyileşenlerin sayısı ise 53 milyon 89 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 17 milyon 628 bini, Hindistan'da 9 milyon 987 bini, Brezilya'da 7 milyon 111 bini ve Rusya'da 2 milyon 791 bini geçti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği aşının güvenli olduğunu açıklayarak kullanımına onay verdi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı oldu.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, aşının zorunlu tutulabileceğine karar verdi. Mahkeme kararında kimsenin iradesi dışında aşılanamayacağı ancak aşının belirli koşullarda zorunlu tutulabileceği belirtildi.

Fransa’da dün test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önceki akşam düzenlediği yemeğe katılanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Elysee Sarayında Başbakan Jean Castex dahil 10’dan fazla davetlinin katıldığı, aciliyet gerektirmeyen yemekte salgın kısıtlamalarının ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Son 24 saatte 33 bin 777 vakanın tespit edildiği Almanya’da, Sürekli Aşı Komisyonu (STIKO) ve Ulusal Bilim Akademisi Loepoldina’nın tavsiyeleri doğrultusunda ülkede toplu aşılamaya ilişkin "öncelikli grupların" yer aldığı aşılama planlaması hazırlandı.

Belçika'da bütçeden sorumlu bakan, Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19 aşısı satın almak için yaptığı anlaşmalarındaki doz başına belirlenen fiyatları yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaştı.

- İsveç'te yeni tedbirler açıklandı

İsveç'te 24 Aralık ile 24 Ocak arasında uygulanacak yeni tedbirler kapsamında, toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu hale getirildiği duyuruldu. Mağazalarda yılbaşı indirimlerinin olmayacağı kaydedilirken, restoranlarda bir masada sadece 4 kişinin oturabileceği, saat 20.00'den sonra içki satışı yapılmayacağı bildirildi.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic’in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Endonezya'da başkent Cakarta genelinde salgının yayılmasını önlemek üzere bugünden itibaren ofisler, restoran, alışveriş merkezi ve sinema salonlarındaki faaliyetlerin sınırlandırılacağı bildirildi. Şehir genelinde ofislerin 19.00'dan sonra restoran, alışveriş merkezi ve sinema salonlarının ise 21.00'den itibaren kapatılması gerektiği duyuruldu. Tedbirlerin 8 Ocak 2021'e kadar süreceği kaydedildi.

Malezya Savunma Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur ile Sabah ve Selangor eyaletlerinde kısmi sokağa çıkma yasağının 31 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

2021 Avrupa 17 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları, salgın nedeniyle iptal edildi.

Amerikalı içecek devi Coca-Cola, salgının etkisiyle işletme modelinde gittiği yeniden yapılanma kapsamında, 1200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.


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