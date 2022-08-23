Derin nefes alın Ali Babacan fıkrası geliyor! Seçimden sonra gazeteler bakın ne yazacakmış!

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Ankara'da partisinin il başkanları toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine bakanlık görevi verdiği AK Parti'de yol yürürken 'siyasi münafıklık' yaparak ihanet ettiğini itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, fıkra gibi bir açıklamada bulundu.

CHP ve gizli ortak HDP'nin de bulunduğu Millet İttifakı'nda 6'lı masanın ucundan bir şekilde tutunmaya çalışan Babacan, DEVA Partisi'nin seçimlerde başarı sağlayacağını iddia etti.

Babacan'dan fıkra gibi 'gazete manşeti' çıkışı

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında aday olmaya cesaret edemeyen Babacan, seçimlerden sonra gazetelerin ‘AK Parti’ye veda, Türkiye’ye DEVA’ şeklinde manşet atacağını ileri sürdü.

Babacan, şu ifadeleri kullandı:



Seçimlere, kendi adımızla sanımızla, kendi şanımızla namımızla ve eylem planlarımızla gireceğiz. Vatandaşlarımız mührü DEVA’nın damlasına vuracak. DEVA’nın damlası da seçime damgayı vuracak. Ya başaracağız ya başaracağız. Başka bir seçeneğimiz yok. DEVA’nın başarısı, Türkiye’nin başarısı demek. Seçimin ertesi günü gazete manşetlerinde ‘AK Parti’ye veda, Türkiye’ye DEVA’ yazacak. Bu değişim, Türkiye’nin hayrına olacak.