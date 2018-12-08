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Deri mobilya ile kedi asla geçinemez

Evde kediniz varsa deri mobilyanızdan uzak tutmalısınız.

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:39
Deri mobilya ile kedi asla geçinemez


Kediler tırnaklarıyla deriye kalıcı çok kötü zararlar verir.

Deri koltuğunuzun tozunu, elektrik süpürgesi gibi araçlarla almaya çalışmak da deriye zarar verir. Koltuğunuzun tozunu nemli bir bezle almanız, derinin temizliği için yeterli olacaktır.

Deterjan, aseton, sabun gibi kimyasal maddeleri deri mobilyanızdan uzak tutmalısınız. Kimyasal maddeler, derinin doğal yapısına aykırı olduğu için deriye zarar verir.

Deri mobilyanızı ısıdan korumanız gerekir. Doğrudan güneş ışığı da derinin solmasına sebep olur. Mobilyanızı kaloriferden en az 30 santim uzağa yerleştirmelisiniz.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:55
  1. deri mobilya bakımı

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