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Aktüel Dereye düşen araçta sıkıştı! Ekipler harekete geçti
Aktüel

Dereye düşen araçta sıkıştı! Ekipler harekete geçti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 22:26:00 -
Dereye düşen araçta sıkıştı! Ekipler harekete geçti

Muğla-Fethiye'de dereye düşen hafif ticari araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İbrahim Açıkgöz idaresindeki 27 AHD 006 plakalı araç, Patlangıç Mahallesi'nde yokuş çıktığı sırada geriye giderek dereye düştü.

Kazadan sürücü, araçta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yara almadan kurtuldu. Araçta sıkışan Hatice Güçlütekin ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Güçlütekin, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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