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Dereotlu poğaça tarifi

Dereotu poğaçası nasıl yapılır? İşte dereotlu poğaça tarifi…

04 Aralık 2018 Salı 20:29
Dereotlu poğaça tarifi

MALZEMELER

1 paket margarin
1 su bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
Yarım su bardağı sıvı yağ
3 çay kaşığı sirke
3 adet yumurta
Aldığı kadar un
2 çay kaşığı tuz
ÜZERİNE

1 adet yumurta sarısı

İÇİNE

250 gram beyaz peynir
1 demet dereotu

YAPILIŞI

Margarini eritin ve ılınmaya bırakın. Daha sonra derin bir kaba eritilmiş margarini alın. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, yumurta, sirkeyi ekleyin. Aldığı kadar un katıp, tuz ve kabartma tozu ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini bir bezle örtüp, 15 dakika bekletin. Dereotunu incecik kıyıp, ezilmiş beyaz peynirle karıştırın. Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle açtırın. Hamura dereotlu peynirli karışımdan koyup, elinizle yuvarlayarak kapatın. Çırpılmış yumurta sarısını da poğaçaların üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 45 dakika pişirin.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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