Derede ceset bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir derenin içinde bulunan ceset, otopsiye gönderildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir derenin içinde ceset bulundu.
Çark Deresi'nin Mithatpaşa Mahallesi mevkisinde su yüzeyine çıkmış bir ceset gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Savcılık incelemesinin ardından itfaiye erleri, çürüdüğü için cinsiyeti anlaşılamayan ve vücut bütünlüğü kaybolan cesedi, sedyeye koyarak dereden çıkardı.
Cenaze aracına konan ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.