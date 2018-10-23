THY- Euroleague
0553 313 94 23

Derecelendirmede milli adım atılıyor! Yerel dinamikler burada toplanacak

Kredi riskinin objektif şekilde bağımsız ve merkezi ölçülerek ortak kabul gören referans oluşturulmasını sağlayacak olan Milli derecelendirme şirketinin kuruluş aşamasıyla ilgili çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

23 Ekim 2018 Salı 09:35
Derecelendirmede milli adım atılıyor! Yerel dinamikler burada toplanacak

Buğra Kardan

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın milli kredi derecelendirme kuruluşunun kurulmasının önündeki engelleri kaldırmasına dönük mevzuatı belirlemesinin ardından, şirketin kuruluş aşamasıyla ilgili çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Farklı kriterlerle değerlendirme

Konuyu Yeni Akit’e değerlendiren İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Assist. Prof. Dr. Ali Küçükçolak, “Ülkemizde ilk başta ulusal ve ardından uluslararası düzeyde iyi işleyen bir derecelendirme (rating)  mekanizmasının kurulması başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerimizin büyümesi gerekli olan finansmanın sağlıklı kaynaklarla elde edilmesine katkıda bulunacaktır” dedi. Yerli bir kuruluşun piyasa istikrarının korunmasına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Küçükçolak, “Bankalarımız açısından da standart ve organize bir derecelendirme sisteminin varlığı risklerin yönetilmesini kolaylaştıracak ve sermaye yeterliliğini olumlu etkileyecektir” diye konuştu.

Merkez Bankası tarafından kurulan derecelendirme sistemlerine bankaların abone olabildiğini söyleyen Küçükçolak, KOBİ’lere ilave hiçbir maliyet getirmeden finansal yükün abone bankalarca karşılandığı merkezi sistemlerin  başarılı örnekler olarak uygulandığı kaydetti. Bu modellerde firmaların finansal durumlarının yanı sıra faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki gelişmeleri, sektör içindeki pozisyonları, iştirakleri, ortakları, yönetim stratejileri, orta vadeli vizyonları ve topluma yönelik sosyal sorumluluk seviyeleri gibi sayısal olmayan kriterlere göre de değerlendirildiğini kaydetti.

Hangi yararları sağlayacak?

Milli derecelendirme şirketinin bir an önce uygulamaya geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Küçükçolak, İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü sıfatıyla da bu kuruluşların sağlayacağı başlıca yararları ise şöyle sıraladı:

-Tüm bankaların üye olacağı bir sistem sayesinde kredi riski objektif şekilde bağımsız ve merkezi ölçülerek ortak kabul gören referans oluşturulacak.

-Her ülkenin kendine özgü lokal dinamiklerinin anlaşılması ile uluslararası derecelendirme şirketlerinden daha detaylı analiz edilebilecek.

-Firmaların doğru konumlandırılması sayesinde olası risklerin ölçümü daha gerçekçi olacak.

-Firmaların finansmana erişim maliyetleri azalacak ve kolaylaşacak.

-Sektörel risk yönetimleri gelişecek.

-Sermaye piyasaları derinleşecek.

Nereden nereye?

Uluslararası derecelendirme sektörünün yol açtığı olumsuzlukların global ve ulusal çapta yaşanmaması için ülkeler ve bölgeler bazında çalışmalar yapıldığını anlatan Küçükçolak, “Uluslararası rating (derecelendirme) şirketlerinin 2008 ABD ve 2011 Avrupa borç krizlerindeki başarısız performansları bu alanda ülke ve kuruluşları yeni bir yapılanma ve açılım ihtiyacını ortaya çıkardı. Ülkelerde milli derecelendirme şirketleri 1980’li yıllardan itibaren giderek arttı ve özellikle yerel para cinsi ihraçlarda kullanılmaya başlandı. Bankacılık sektöründe ise Basel düzenlemeleri ile 2007’den sonra düzenlenmeye başlandı” dedi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:35
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
  2. Yeni Akit
  3. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Assist. Prof. Dr. Ali Küçükçolak
  4. Merkez Bankası
  5. KOBİ
  6. İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü
  7. Uluslararası rating (derecelendirme) şirketleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her 4 üründen biri güvensiz! Gerçek yüzleri denetimlerde ortaya çıktı
    1. Her 4 üründen biri güvensiz! Gerçek..
    2. "Ben astroloğum, Adana polisi..
    3. Güneş'ten Beşiktaş'a büyük şok!..
    4. Vodafone’lulara İstanbul Maratonu’na..
    5. İsrail kuvvetleri Gazze sahilinde 20..
    6. Petrolün varili 79,43 dolar sevilerinde
    7. Kurumsal sosyal sorumluluk..
    8. İflah olmaz sürücü! Bir değil iki..
    9. İstanbul’da metro hatları ne zaman..
    10. Fatih Terim'den itiraf! "Aramızda..
    11. TUSAŞ’tan “Atak”lı Afrika açılımı
    12. Türkiye Finans’tan “Dert Çözen..
    13. Dolar güne yükselişle başladı
    14. Derecelendirmede milli adım atılıyor!..
    15. Binbaşı FETÖ operasyonunda gözaltına..
    16. Adana'da üç çocuğunu öldürdü! İfadesi..
    17. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne..
    18. Türkiye SIAL Paris’te 109 ülke içinde..
    19. Adana'da polise yakalanmamak için..
    20. CHP-HDP anlaşması ifşa oldu!
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?