Derecelendirmede milli adım atılıyor! Yerel dinamikler burada toplanacak

Buğra Kardan

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın milli kredi derecelendirme kuruluşunun kurulmasının önündeki engelleri kaldırmasına dönük mevzuatı belirlemesinin ardından, şirketin kuruluş aşamasıyla ilgili çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Farklı kriterlerle değerlendirme

Konuyu Yeni Akit’e değerlendiren İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Assist. Prof. Dr. Ali Küçükçolak, “Ülkemizde ilk başta ulusal ve ardından uluslararası düzeyde iyi işleyen bir derecelendirme (rating) mekanizmasının kurulması başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerimizin büyümesi gerekli olan finansmanın sağlıklı kaynaklarla elde edilmesine katkıda bulunacaktır” dedi. Yerli bir kuruluşun piyasa istikrarının korunmasına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Küçükçolak, “Bankalarımız açısından da standart ve organize bir derecelendirme sisteminin varlığı risklerin yönetilmesini kolaylaştıracak ve sermaye yeterliliğini olumlu etkileyecektir” diye konuştu.

Merkez Bankası tarafından kurulan derecelendirme sistemlerine bankaların abone olabildiğini söyleyen Küçükçolak, KOBİ’lere ilave hiçbir maliyet getirmeden finansal yükün abone bankalarca karşılandığı merkezi sistemlerin başarılı örnekler olarak uygulandığı kaydetti. Bu modellerde firmaların finansal durumlarının yanı sıra faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki gelişmeleri, sektör içindeki pozisyonları, iştirakleri, ortakları, yönetim stratejileri, orta vadeli vizyonları ve topluma yönelik sosyal sorumluluk seviyeleri gibi sayısal olmayan kriterlere göre de değerlendirildiğini kaydetti.

Hangi yararları sağlayacak?

Milli derecelendirme şirketinin bir an önce uygulamaya geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Küçükçolak, İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü sıfatıyla da bu kuruluşların sağlayacağı başlıca yararları ise şöyle sıraladı:

-Tüm bankaların üye olacağı bir sistem sayesinde kredi riski objektif şekilde bağımsız ve merkezi ölçülerek ortak kabul gören referans oluşturulacak.

-Her ülkenin kendine özgü lokal dinamiklerinin anlaşılması ile uluslararası derecelendirme şirketlerinden daha detaylı analiz edilebilecek.

-Firmaların doğru konumlandırılması sayesinde olası risklerin ölçümü daha gerçekçi olacak.

-Firmaların finansmana erişim maliyetleri azalacak ve kolaylaşacak.

-Sektörel risk yönetimleri gelişecek.

-Sermaye piyasaları derinleşecek.

Nereden nereye?

Uluslararası derecelendirme sektörünün yol açtığı olumsuzlukların global ve ulusal çapta yaşanmaması için ülkeler ve bölgeler bazında çalışmalar yapıldığını anlatan Küçükçolak, “Uluslararası rating (derecelendirme) şirketlerinin 2008 ABD ve 2011 Avrupa borç krizlerindeki başarısız performansları bu alanda ülke ve kuruluşları yeni bir yapılanma ve açılım ihtiyacını ortaya çıkardı. Ülkelerde milli derecelendirme şirketleri 1980’li yıllardan itibaren giderek arttı ve özellikle yerel para cinsi ihraçlarda kullanılmaya başlandı. Bankacılık sektöründe ise Basel düzenlemeleri ile 2007’den sonra düzenlenmeye başlandı” dedi.