0553 313 94 23
impression

Dere kenarında baygın halde bulunan ayı, tedavi edildi

Bartın'da bir dere kenarında baygın halde bulunan ayı, tedavi edilerek sağlığına tekrar kavuşturuldu.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:52
Dere kenarında baygın halde bulunan ayı, tedavi edildi

Bartın'ın Kurucaşile İlçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde vatandaşlar, tarafından dere kenarında bitkin halde bulunan ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkililerine haber verildi. Bartın’da görevli veteriner Tolga Kandıralı tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılan ayı, yapılan tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

3 yaşında ve dişi olduğu belirlenen ayının yediği bir şeyden zehirlendiğini düşündüklerini belirten Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, 3 yaşlarındaki ayının derenin içerisinde neredeyse baygın halde bulunduğunu ve başarılı şekilde müdahalede bulunduklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:52
  1. Bartın
  2. Kurucaşile
  3. Ayı
  4. baygın ayı
  5. dere kenarında baygın halde bulunan ayı
  6. sağlığına kavuşturuldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boğazda şık lansman
    1. Boğazda şık lansman
    2. BM'den kritik atama! Artım tüm gözler..
    3. Balyoz davası savcısı Kırbaş'ın cezası..
    4. Hamilelikte iyot eksikliği
    5. Kız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladı
    6. FETÖ'den 17-25 Aralık sonrası yeni..
    7. MR çektirmekte birinciyiz
    8. İyi Parti, Kaşıkçı olayında savcıyı..
    9. Nazarbayev Suudileri ülkesine davet etti
    10. Dere kenarında baygın halde bulunan..
    11. TSK açıkladı! 5 terörist öldürüldü
    12. Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi
    13. İlginç itiraf: En tehlikeli ülke..
    14. ABD'den İran'a yaptırım açıklaması!..
    15. Komşuda kritik gelişme! Erken seçime..
    16. Lucescu'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
    17. 'Haşlarım, oldu bitti..' demekle..
    18. Bakan Albayrak: İlk kez ilk 10'da yer..
    19. Fenerbahçe, genç yıldızla sözleşme..
    20. ABD'yi korkutan hamle! F-35'lere karşı..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları