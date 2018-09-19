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Derdiyok: G.Saray buraya ait

Lokomotic Moskova'yı 3-0 ile geçen Galatasaray'da Derdiyok ve Rodrigues maçı değerlendirdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:15
Derdiyok: G.Saray buraya ait

Attığı frikik golüyle takdirleri toplayan Eren Derdiyok, 3-0 kazanılan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Eren Derdiyok'un basın mensuplarına verdiği demeçler:

"İşler iyi gidiyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Onların sayesinde ben de goller buluyorum. İyi başladık ve iyi gitmek istiyoruz."

"ŞU AN ŞANS BENDEN YANA"

"Takımla oynuyorum. Takım sayesinde gol atıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Baskı hissetmiyorum. Oynadığımda elimden geleni yapıyorum. Oynamadığımda da yapıyorum. Şu an şans benden yana."

"GALATASARAY BU ORTAMA AİT"

"Birkaç gündür yeni toplarla oynuyorduk. Topu hissetmek için. Kafa topu ve frikikler üzerinden çalıştık. Şampiyonlar Ligi, bir futbolcunun hayal ettiği bir ortam. Galatasaray bu ortama ait. Grupta bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum."

RODRİGUES: TARAFTAR HEP ARKAMIZDA OLSUN

Maçın ilk golünü atan ve etkili bir mücadele çıkaran Garry Rodrigues ise maç sonu şunları söyledi:

"Galibiyeti hak eden bizdik. Oynadığımız oyun ve mücadele bunu gösteriyordu. Kendi attığım golden ziyade 3 puanı almamız önemliydik. İyi oynadık ve galibiyeti hak ettik.

Mükemmel bir taraftar vardı. 95 dakika hiç susmadılar ve desteklediler. İçerideki maçlarda onlara çok ihtiyacımız var. Umarım kalan 2 maçta da bize böyle destek verirler. Sürekli bu desteğe ihtiyacımız var."

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 08:15
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