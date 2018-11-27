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Derbiyi izlemek yerine Romanya'ya gitti!

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, geçtiğimiz hafta sonu Trabzon-F.Bahçe maçını izlemek yerine Romanya'ya gitti. Lucescu'nun bu önemli maçı izlemek yerine ülkesine dönmesi büyük tepki çekti.

27 Kasım 2018 Salı 12:42
Derbiyi izlemek yerine Romanya'ya gitti!

Trabzon-F.Bahçe maçını izlemek yerine, Romanya’da Voluntari-Viitorul karşılaşmasını izlemeyi tercih eden Lucescu sert bir şekilde eleştirildi.

Rumen Hoca’nın Türkiye’den ayrılacağı da iddia edildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, genç futbolcuların ilk kez sahne aldığı Trabzon-F.Bahçe arasında oynan maç sırasında Romanya’daydı. Voluntari-Viitorul maçını tribünden takip eden Lucescu’nun Trabzon’da olmaması sosyal medyada ‘Adresi şaşırdı’ yönünde tepkilere neden oldu. Romanya basınından Prosport, Mircea Lucescu’nun kısa süre içinde Türkiye’den ayrılacağını ve Romanya Futbol Federasyonu’na danışman olacağını iddia etti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:42
  1. Trabzon
  2. Lucescu
  3. Romanya

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