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"Derbiye çıkmama" kararı sonrası ilk kez konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olaylı derbiyle ilgili aldığı karar sonrası "maça çıkmama" açıklaması yapan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ilk kez konuştu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:54
"Derbiye çıkmama" kararı sonrası ilk kez konuştu

TFF'nin 'kaldığı yerden devam' kararı aldığı, Beşiktaş'ın ise 'maça çıkmama' açıklaması yaptığı derbi maçıyla ilgili Fikret Orman olarak ilk kez konuştu.

Beşiktaş Kulübü'nün bir çizgisinin olduğunu söyleyenFikret Orman, "Biz bu çizgiden sapmadan devam ediyoruz. Efendiliğimizle Beşiktaş'a sahip çıkarak, Beşiktaş'ı destekleyerek buna devam etmemiz lazım. Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanacağız. Beşiktaş efendiliğiyle, namusuyla büyüyor. Beşiktaş'ı kimse yıkamaz. Kimsenin de buna gücü yetmez" ifadelerine yer verdi.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 17:54
  1. TFF
  2. Beşiktaş
  3. Fikret Orman

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