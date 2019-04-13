Derbide hava 13 derece olacak
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 13 derece olacak.13 Nisan 2019 Cumartesi 12:09
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 13 derece olacak.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Galatasaray’ı ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, hava da güzel olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Ülker Stadyumu’nda hafif yağmur beklenirken, hava sıcaklığının ise 13 derece olacağı ifade edildi.
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