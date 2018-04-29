Derbi onların ellerinde

Türk Telekom Stadı'nda hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın kaderi kalecilerinin ellerinde olacak. Ligimizin de üst düzey iki ismi; Fernando Muslera ile Fabricio, zorlu 90 dakikada büyük bir sorumluluk üstlenecek.

Aslında İspanyol olan ancak anne tarafından Uruguaylı olan Fabri, Uruguay'ın kaptanlarından Muslera'ya konuk oluyor. Ev sahibi Muslera, bu sezon 29 maçta oynayıp, sadece 10 mücadelede kalesini gole kapattı. Sezona kötü başlasa da zamanla toparlayan 31 yaşındaki eldiven, yüzde 67'lik bir kurtarma yüzdesine sahip...

Özellikle ceza sahasına dışından atılan şutlarda yüzde 88 gibi bir başarıya sahip Muslera, Talisca, Babel ve Quaresma gibi isimlerden çekinmiyor. Tıpkı Fabri gibi topu iyi oyuna sokabilen Muslera, yüzde 81'lik bir orana sahip. Beşiktaş'ın 1 numarası Fabricio, bu sezon 30 maça çıkarken, 11 maçta kalesini gole kapattı.

Oscar Cordoba'dan sonra topu oyuna en iyi sokan kaleci konumundaki 30 yaşındaki eldiven, yüzde 86 gibi etkileyici bir rakama sahip. Ceza sahası dışından yüzde 93, toplamda da yüzde 78'lik bir kurtarış yüzdesine sahip Fabri, kariyerinin en iyi günlerini Beşiktaş'ta geçiriyor.