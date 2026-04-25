Derbi öncesi Osimhen gerilimi: FIFA son noktayı koydu

Süper Lig’de nefeslerin tutulduğu Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesinde Victor Osimhen üzerinden yürüyen tartışma yeni bir boyut kazandı. Sarı-kırmızılı kulübün, Nijeryalı golcünün sahaya çıkmasına yönelik engel oluşturulmaya çalışıldığı gerekçesiyle FIFA nezdinde girişimde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe cephesinin, Osimhen’in kolunda bulunan koruyucu ekipmanın rakip oyuncular için risk taşıyabileceği yönünde Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu hamlenin ardından Galatasaray yönetiminin konuyu doğrudan FIFA’ya taşıdığı ifade ediliyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre FIFA, söz konusu ekipmanı teknik açıdan değerlendirdi ve herhangi bir sakınca bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. Özel üretim olan ve hafif malzemeden hazırlanan koruyucu aparatın uluslararası kriterlere uygun olduğu, oyuncunun da bu ekipmanla ilgili gerekli bilgilendirmeden geçtiği belirtiliyor.

Öte yandan son günlerde ortaya atılan sakatlık iddialarının gerçeği yansıtmadığı, oyuncunun fiziksel açıdan hazır durumda olduğu ifade ediliyor. Teknik heyetin görev vermesi halinde Osimhen’in derbide sahadaki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tüm bu gelişmeler, kritik mücadele öncesinde tansiyonu daha da yükseltirken, spor kamuoyunda “saha dışı hamleler” tartışmasını da beraberinde getirdi. Gözler şimdi hem resmi kadro açıklamalarında hem de derbinin hakem yönetiminde olacak.