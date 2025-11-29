Derbi öncesi Okan Buruk’tan özel plan! İlk 11 için kararını verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 5.hafta maçında Belçika ekibi USG’ye 1-0 yenilen Galatasaray, ilk 8 yolunda önemli bir kayıp yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım bu maçın ardından rotasını Süper Lig’in 14.haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçına çevirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında kazanarak taraftarını mutlu etmek isterken çok sayıda eksik var.

Hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı, Metehan Baltacı ve kırmızı kart cezalısı olan Rolland Sallai, sakatlığı bulunan Singo ve Berkan Kutlu kesin olarak derbide forma giyemeyecek.

Son maçta sakatlanan Jakobs'un ağrıları geçmedi, Kaan'ın yetişme olasılığı çok düşük, Yunus ise ilk 11 için hazır değil.

Osimhen dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel program dahilinde çalıştı. Lemina ise tedavisinin ardından bireysel saha çalışmalarına başladı.

Sabah’ın haberine göre teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe kadrosu için elinde alternatif kalmadı.

ICARDI HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Mauro Icardi kulübeden hamle oyuncusu olarak Okan Buruk’tan forma bekleyecek.

İlk 11'ini belirleyen Okan Buruk, henüz saha içi dizilişe karar vermedi.

4’LÜ SİSTEM

4-2-3-1 düzeni devam ederse Sallai ve Singo'nun yokluğunda sağ bekte Sanchez ya da Barış Alper görev yapacak.

3’LÜ SİSTEM

Üçlü sisteme dönülürse kanatları Barış Alper ve Kazımcan kontrol edecek, Lemina stopere geçecek.

GALATASARAY’IN FENERBAHÇE DERBİSİ İLK 11’İ

Okan Buruk derbiye Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sara, İlkay, Barış Alper, Sane ve Osimhen ilk 11’iyle çıkacak.