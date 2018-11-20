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Derbi öncesi Beşiktaş'ta deprem!

Almanya - Hollanda maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ryan Babel, Beşiktaş'ın Ankaragücü ve Galatasaray mücadelelerinde forma giyemeyecek.

20 Kasım 2018 Salı 15:03
Derbi öncesi Beşiktaş'ta deprem!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'den, siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

UEFA Uluslar ligi A Grubu'nda oynanılan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan Almanya - Hollanda karşılaşmasının 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ryan Babel'in durumu belli oldu.

Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun 3 hafta sahalarda uzak kalacağı açıklandı.

Derbide yok

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacak Beşiktaş'ta Babel, sakalığı sebebiyle forma giyemeyecekken, 14. haftada Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde de takımını yalnız bırakacak. Öte yandan Hollandalı yıldız son olarak 15. haftadaki Alanyaspor deplasmanında da forma giyemeyecek.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:03
  1. Beşiktaş
  2. Ryan Babel
  3. Babel
  4. Ankaragücü

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